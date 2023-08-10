На трассе Надым - Салехард появилась еще одна площадка для отдыха водителей

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На трассе Надым - Салехард завершились работы по обустройству площадки для отдыха водителей. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, она находится на 344 километре.

Трудились на участке более ста рабочих. Они отсыпали 155 752 тонны песка и 11 582 тонны щебня, уложили пять водопропускных труб и обустроили полосы заезда и выезда. Вскоре будут установлены дорожные знаки.

На сегодняшний день вдоль дороги размещены тринадцать площадок для кратковременного отдыха водителей. Все они оснащены столиками и лавочками, контейнерами для сбора мусора и туалетами.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что для укрепления трассы Надым-Салехард применяют технологию холодного ресайклинга.