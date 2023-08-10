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НовостиОбщество10 августа 2023 3:34

В Ноябрьске привычные карты школьника заменят телефонными стикерами

В Ноябрьске карты школьника заменят стикерами для телефона
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске привычные карты школьника, брелоки или браслеты уходят в прошлое. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, теперь вместо них ребятам будут выдавать специальные стикеры.

- Яркие наклейки на телефон выполняют те же самые функции, что и другие носители. Стикером можно расплатиться за проезд в автобусе (60 льготных поездок), обед, перекус в школьном буфете, пройти через турникет в школе или школе искусств и взять книгу по читательскому билету, - рассказали в мэрии.

Новинка предназначена для ребят, которые теряют карты, но не расстаются со своими гаджетами. Так, по задумке авторов проекта, опции «Карты школьника» всегда будут под рукой у ребенка.

Отметим, что за прошедший учебный год ноябрьские школьники совершили 503 867 транзакций в столовых и 667 843 поездок на автобусах.