В Ноябрьске привычные карты школьника заменят телефонными стикерами

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске привычные карты школьника, брелоки или браслеты уходят в прошлое. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, теперь вместо них ребятам будут выдавать специальные стикеры.

- Яркие наклейки на телефон выполняют те же самые функции, что и другие носители. Стикером можно расплатиться за проезд в автобусе (60 льготных поездок), обед, перекус в школьном буфете, пройти через турникет в школе или школе искусств и взять книгу по читательскому билету, - рассказали в мэрии.

Новинка предназначена для ребят, которые теряют карты, но не расстаются со своими гаджетами. Так, по задумке авторов проекта, опции «Карты школьника» всегда будут под рукой у ребенка.

Отметим, что за прошедший учебный год ноябрьские школьники совершили 503 867 транзакций в столовых и 667 843 поездок на автобусах.