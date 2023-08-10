В Новом Уренгое готовятся к открытию долгожданного бассейна «Юность»

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое готовятся открыть бассейн «Юность», ремонт которого затянули недобросовестные подрядчики.

- Объект находится на стадии приемки и ввода в эксплуатацию, - сказал глава города Андрей Воронов.

Строители полностью обновили кровлю, фасад, заменили коммуникации, мебель и оборудование, сделали кафе и сауны. Также появился дополнительный этаж, на нем расположились галерея для болельщиков, тренажерный зал и кабинеты для персонала.

Полностью перестроили и чаши для бассейна. Теперь одна предназначена для обучения плаванию, а вторая, на четыре дорожки по 25 метров, - для проведения соревнований.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Для очистки воды установлена новая трехступенчатая система: сначала вода проходит через фильтры грубой и химической очистки, а затем следует ультрафиолетовая обработка. Система самостоятельно контролирует качество поступающей в бассейн воды - автоматически делает анализ и добавляет в нее необходимые компоненты.

Откроется бассейн в начале нового учебного года. В вечернее время он будет доступен для всех горожан.