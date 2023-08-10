В Салехарде сбили юного самокатчика

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 9 августа в районе дома №3 по улице Губкина в Салехарде.

- Около 17.40 вечера водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в жилой зоне, сбил ребенка, ехавшего на самокате. Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в городскую больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 4 ДТП, а с начала года 2 999, в которых 19 человек погибли и 161 получил травмы, в том числе 22 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.