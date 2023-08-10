Самолет-амфибия Бе-200 сбросил на горящие надымские леса 63 тонны воды

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Самолет-амфибия Бе-200 продолжает тушить пожары в Надымском районе. Только за вчера, 9 августа, воздушное судно сбросило на горящие леса 63 тонны воды, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как отмечают члены экипажа: «…никаких трудностей в тушении пожаров нет, все способствует выполнению задач. Работаем в штатном режиме».

На данный момент именно в Надымском районе находятся самые крупные очаги пожара. Но, не смотря на это, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Да и в целом ситуация с природными пожарами на территории округа становится все стабильнее. Благодаря совместной работе авиации и наземных группировок площадь пожаров сокращается с каждым днем.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).