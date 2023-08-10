Для юных ямальских хоккеистов закупают новую экипировку

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Для ямальских хоккеистов закупают экипировку к следующему сезону. В спортшколы округа передадут шлемы, клюшки, вратарский комплект, форму для защитников и нападающих.

Так, в Мужах игрокам и вратарю тренировочной группы «Северная корона» уже выдали новые комплекты, и теперь спортсмены приступили к занятиям.

- В первую очередь экипировка нужна для того, чтобы обеспечить безопасность спортсмена, удобство и маневренность. У новой формы степень защиты повышенная. Кроме того, она легче прежней, что определенно даст результат во время игр, - сказал тренер спортивной школы «Юниор» из Шурышкарского района Максим Филиппов.

Всего в хоккейном отделении спортшколы «Юниор» тренируется порядка 50 детей от 9 до 15 лет.

В Надыме экипировку и инвентарь приобрели для команд «Арктур-2010» и «Арктур-2012», где занимаются дети от 11 до 13 лет. В новом спортивном сезоне им выдадут клюшки, свитеры, перчатки, коньки, майки, шорты, шлемы, налокотники, щитки, нагрудники для вратарей и полевых игроков, защиту для вратарей.

Также хоккейный инвентарь появился и в ноябрьской спортшколе «Авангард».

А в новоуренгойскую спортшколу «Контакт» к новому учебному году поступит спортивная форма - 22 штуки для ребят от 10 до 12 лет.

Еще десять новых комплектов придет в спортшколу «Авангард» в Тарко-Сале.