В Ноябрьске началась приемка школ и детских садов к новому учебному году

Фото: департамент образования Ноябрьска

В Ноябрьске началась приемка объектов образования к началу учебного года. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Стартовала приемка 7 августа. Межведомственная комиссия проверяет исправность автоматических систем пожарной сигнализации, антитеррористическую защищенность объектов, состояние электрооборудования, охрану труда, укомплектованность кадрами, состояние учебных кабинетов, пищеблоков и спортзалов.

Проверку пройдут 44 организации: детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, детский дом «Семья» и Ноябрьская православная гимназия.

- Благодаря бюджетам разного уровня и реализации проектов, грантов, за последние годы значительно улучшена материальная база образовательных организаций, - отметили в ведомстве.

Завершится приемка учреждений 17 августа.