При поддержке нефтяников волонтеры собрали 80 тонн мусора с ямальских земель

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Алексей Дидух.

В окрестностях села Мыс Каменный и мыса Марре-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе прошли экспедиции движения «Зеленая Арктика». Волонтеры убрали около 20 гектаров побережья Обской губы и Байдарацкой губы Карского моря. Они очистили северные территории от исторически накопленного антропогенного мусора. Мероприятия экоактивистов проходили под эгидой «Родные города» при участии предприятий «Газпром нефти».

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Алексей Дидух.

По словам гендиректора «Газпромнефть-Ямала» Артема Войводяну, соблюдение требований экологической безопасности и поддержка проектов по защите окружающей среды – одна из приоритетных задач компании. Реализация таких экоинициатив, как экспедиция «Зеленая Арктика», является неотъемлемой частью системного подхода к решению вопросов экологии.

Впервые нефтяники поддержали «Зеленую Арктику» в 2022 году. Тогда волонтеры собрали 26 тонн металлолома и очистили более 7 гектаров территории. Этим летом при поддержке программы социальных инвестиций нефтегазовой компании проходят около 30 различных акций: экологические пикники, субботники и просветительские мероприятия для жителей. К концу сезона уборки волонтеры планируют очистить от мусора около 100 гектаров ямальских земель.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Алексей Дидух.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, регион накопил уже большой опыт уборки северных территорий от отходов, образовавшихся в результате интенсивного освоения Арктики в советский период, и не малую роль в этом сыграли именно волонтеры «Зеленой Арктики».

– Они помогли вернуть первозданную красоту природу островов Белый и Вилькицкого. Всего за несколько лет им удалось собрать с двух островов в Карском море более 2 400 тонн металлолома – это огромный вклад в наше общее дело заботы о Ямале. Впереди еще много работы, но с такой командой нам по плечу настоящие экологические рекорды. Благодарен каждому из добровольцев «Зеленой Арктики» за их труд и неравнодушие, – сказал глава региона.