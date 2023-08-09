История жизни надымского пожарного вошла в книгу «100 подвигов обычных людей»

Фото: Арина Мельникова

История надымского пожарного Степана Ляликова попала в книгу «100 подвигов обычных людей». Многотомное издание выпускает всероссийский медиапроект «Подвиги».

Стать пожарным Степан хотел еще со школьных лет, после того как видел их работу: во время урока, на котором находился Степан, загорелся соседний дом, пожарные оперативно его потушили и вытащили из огня человека.

- Мне это так запало в душу, я был как завороженный, - вспоминает мужчина.

Затем он поступил в Ивановский институт государственной противопожарной службы МЧС России, далее - в Академию ГПС МЧС России. Закончив учебу, Степан вернулся в родной Надым.

В 2022 году мужчина стал замначальника СПТ 1-го ПСО Главного управления МЧС России по ЯНАО, а еще он участник добровольного поисково-спасательного отряда и доброволец по тушению природных и техногенных пожаров.

За 16 лет работы Степан повидал немало и, желая помочь людям, создал свой блог «Не гори!», в котором рассказывает как устроена работа пожарных, что происходит в очаге возгорания и чего категорически нельзя делать при возгорании. Сейчас у надымчанина более 800 тысяч подписчиков.

Кстати, участие в съемке обучающих видеороликов принимают и дети Степана. Простые и понятные сюжеты о правилах пожарной безопасности набирают миллионы просмотров. А молодежь - основная аудитория соцсетей - легко запоминает принципы безопасного поведения.