В Салехарде появятся еще две новые парковки

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжают обустраивать новые парковки. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас работы ведутся на улицах Гаврюшина и Свердлова.

Так, на улице Гаврюшина появятся 20 мест для автомобилей. Территорию с замороженной стройкой уже очистили от свай и произвели там отсыпку. Далее рабочие приступят к укладке асфальта и нанесению разметки. Завершить работы планируется в сентябре.

А вот парковка возле модельной библиотеки «Точка» уже почти готова - осталось лишь нанести разметку.

Фото: администрация Салехарда

Всего в этом году в окружной столице появятся 200 парковочных мест. В приоритете - у школ, детских садов и общественных мест.

Отметим, что за последние три года для жителей Салехарда обустроили более 350 машиномест.