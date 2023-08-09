Глава Тазовского района отчитался о ходе строительства многоквартирных домов

Фото: Виктор Югай, соцсети

Глава Тазовского района Виктор Югай отчитался о ходе строительства многоквартирных домов в райцентре.

- На всех объектах кипит работа. Строители стараются максимально использовать короткое северное лето, поэтому по многим направлениям работают параллельно, - отметил управленец.

Так, в домах по улицам Пиеттомина и Геофизиков ведется разводка инженерных сетей, внутренняя отделка помещений . Одновременно проводится благоустройство прилегающей территории.

Фото: Виктор Югай, соцсети

На одной из новостроек в микрорайоне Школьный укладывается кровельное покрытие, внутри продолжается черновая отделка. На втором доме рабочие заверши кладку четвертого этажа и приступили к внутренним работам.

Что касается микрорайона Солнечный, работы там вышли на финишную прямую. Специалисты выполняют чистовую отделку домов, во дворах - приступили к благоустройству.

Еще на одном многоквартирнике идет монтаж кровли и утепление фасадов, выполняется черновая отделка и разводка внутренних инженерных сетей.