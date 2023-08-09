Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:41

У семьи из Нового Порта, пока они были в отпуске, сгорел дом

В Новом Порту у семьи, уехавшей в отпуск, сгорел дом
Марина Прохорова
Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

У семьи из Нового Порта, пока они были в отпуске, сгорел дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района.

Пожар произошел минувшим вечером, 8 августа, спасатели прибыли на место оперативно, но пламя все равно сильно повредило строение.

- Собственники сейчас находятся в отпуске, в другом регионе. Пожарная бригада оперативно выехала на место происшествия, огонь удалось потушить, не дав дому сгореть полностью, - прокомментировали в мэрии.

Погорельцам будет оказана необходимая помощь. Если они пожелают, то смогут перебраться в маневренный фонд.

Также для семьи, пострадавшей от пожара, организован сбор гуманитарной помощи. Принести необходимые вещи можно в здание поселковой администрации.