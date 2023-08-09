Фото: администрация Ямальского района

У семьи из Нового Порта, пока они были в отпуске, сгорел дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ямальского района.

Пожар произошел минувшим вечером, 8 августа, спасатели прибыли на место оперативно, но пламя все равно сильно повредило строение.

- Собственники сейчас находятся в отпуске, в другом регионе. Пожарная бригада оперативно выехала на место происшествия, огонь удалось потушить, не дав дому сгореть полностью, - прокомментировали в мэрии.

Погорельцам будет оказана необходимая помощь. Если они пожелают, то смогут перебраться в маневренный фонд.

Также для семьи, пострадавшей от пожара, организован сбор гуманитарной помощи. Принести необходимые вещи можно в здание поселковой администрации.