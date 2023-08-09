Житель Лабытнанги получил с челябинского завода полмиллиона рублей Фото: Вера Зенина

Житель Лабытнанги получил с челябинского завода полмиллиона рублей. Как пояснили в пресс-служб регионального ведомства, это компенсация за полученную травму.

Началось все с того, что мужчина обратился в надзорный орган с просьбой помочь соблюсти его трудовые права.

- Установлено, что мужчина трудился на предприятии в должности проходчика пятого разряда. В апреле 2022 года с северянином произошел несчастный случай, в результате которого он получил вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Согласно закону, права работника были нарушены, в том числе на безопасный труд.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу мужчины 500 тысяч рублей.