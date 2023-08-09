Директриса одной из школ Шурышкарского района лишилась должности за прием на работу сына-студента

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Прокуратура Шурышкарского района добилась увольнения директора одной из школ. Как пояснили в пресс-службе регионального ведомства, женщина устроила своего сына специалистам по закупкам, при этом не уведомив руководство.

- Установлено, что директор одной из школ приняла на должность специалиста по закупкам своего сына. При этом в период действия трудового договора молодой человек находился на учебе за пределами района. Кроме того, женщина не отправила работодателю соответствующее уведомление о конфликте интересов, - прокомментировали в надзорном органе.

По результатам проверки прокурор внес представление главе районной администрации. Позже оно было рассмотрено и удовлетворено - директора школы уволили с занимаемой должности.