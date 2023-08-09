Природные пожары охватили на Ямале почти две с половиной тысячи гектаров

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

На Ямале продолжают бушевать лесные пожары. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, по состоянию на 10.00 действуют 13 очагов площадью 2 421 гектара.

- В борьбе с огнем задействовано 376 человек с лесопожарным снаряжением, - отметили в ведомстве.

Сейчас на территории округа действует преимущественно средний класс пожарной опасности, местами - высокий.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим, а до 15 августа - ограничение пребывания граждан в лесах.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).