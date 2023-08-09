Для юных новоуренгойцев построили площадку в экостиле

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое появилась весьма необычная детская площадка. Расположена зона игр во дворе домов №1а, №1б, №1г и №1д на улице Юбилейная, а особенность ее заключается в том, что выполнена она в экостиле.

- Практически все элементы выполнены из дерева. Экостиль придает площадке оригинальность, создает эффект сказочности, - отметили в городской администрации.

На площади в почти 500 метров квадратных разместились качели, горка, скалодром, полоса препятствий, избушка и даже уголок для творчества. Осталось место и для подвижных игр: есть где побегать или покататься на самокате.

Не забыли и про родителей. Пока малыши будут гулять, взрослые смогут отдохнуть на удобных лавочках.

Фото: администрация Нового Уренгоя

В комплексе с площадкой выполняется капитальный ремонт двора: здесь, а также во дворе домов №3 по лице Юбилейная и №1 и №3 по Ленинградскому проспекту обновят проезды, тротуары, сделают освещение и водоотведение.