На территории Надымского района полыхают 1 200 гектаров леса

Фото предоставлено КП

В Надымском районе продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в администрации муниципалитета, по состоянию на 8.00 действовало шесть пожаров площадью 1 200 гектаров, при этом два из них локализованы.

Всего за прошедшие сутки спасатели потушили два природных пожара на площади более 1 300 гектаров.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 165 человек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС, пожарный десант из Тюмени и Иркутска. Используются вертолетная техника, патрульный самолет и самолет-амфибия.

- Угрозы населению и производственным объектам нет, - подчеркнули власти.

Напоминаем, что в Надымском районе работает телефон доверия: 8(3499) 53-62-47. Его специалисты принимают обращения граждан по вопросам задымления, разъясняют складывающуюся обстановку и рассказывают о принимаемых мерах.