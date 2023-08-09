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НовостиПроисшествия9 августа 2023 4:51

В Приуральском районе утонул 38-летний мужчина

Житель Приуральского района утонул в водоеме
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе утонул 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 7 августа в 15 километрах от станции Ярынская, когда подвыпивший северянин решил искупаться.

- По предварительным данным, 38-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, решил искупаться в водоеме, расположенном недалеко от его стойбища, но утонул, - прокомментировали в ведомстве.

Тело погибшего достали из воды достали его родственники. Они же и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, организована доследственная проверка.