Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе утонул 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 7 августа в 15 километрах от станции Ярынская, когда подвыпивший северянин решил искупаться.

- По предварительным данным, 38-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, решил искупаться в водоеме, расположенном недалеко от его стойбища, но утонул, - прокомментировали в ведомстве.

Тело погибшего достали из воды достали его родственники. Они же и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, организована доследственная проверка.