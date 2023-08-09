Жителям Ямала будут реже поступать звонки со спам-рекламой

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Российские операторы продолжают бороться с навязчивой рекламой, поступающей абонентам без их согласия, в том числе и жителям Ямала.

Чтобы обезопасить своих клиентов, компании, оказывающие услуги сотовой связи, подписали в 2021 году меморандум ФАС о противодействии голосовому спаму, а в июне 2022-го был создан сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков.

Список присоединившихся к системе операторов постоянно пополняется. Так, соответствующий документ подписала и Yota.

Как сообщает руководитель по продуктам и операционной эффективности сотового оператора Петр Чернявский, только за июль текущего года спам-фильтры компании отсеяли около 5,4 миллиона нежелательных звонков и более 4,7 миллиона СМС-сообщений.

Отметим, что воспользоваться сервисом может любой житель Ямала. Для этого надо лишь сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе через специальную форму на сайте оператора и на портале антимонопольного ведомства.