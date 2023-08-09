Уличное освещение в Салехарде включат до конца недели

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда вновь задались в соцсетях вопросом о сроках включения уличного освещения. И вот, минувшим вечером в администрации города ответили на этот вопрос.

«Зимний режим: уличное освещение и подсветку зданий начнут включать в окружной столице. Уже видели обращения в социальных сетях: «Когда заработает уличное освещение?». Спешим ответить: 11 августа», - говорится в сообщении.

Также власти сообщили, что к новому сезону в городе заменили шесть светильников и установили семь новых. А всего за два года в Салехарде обновили 232 светильника.

Ранее «Комсомольска правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде появится новый сквер с необычным арт-объектом.