«Сил и средств достаточно»: глава Пуровского района рассказал о ситуации с лесными пожарами

Фото: Антон Колодин, соцсети

Глава Пуровского района Антон Колодин ежедневно контролирует ситуацию с лесными пожарами. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Все ответственные службы работают в усиленном режиме. Ведем патрулирование с земли и воздуха. С помощью системы «Лесохранитель» следим за обстановкой в лесах вокруг всех населенных пунктов района. Программа круглосуточно передает информацию», - написал управленец.

Во всех поселениях на помощь спасателям готова прийти добровольная пожарная дружина. В июле, к примеру, дружина из Харампура оперативно потушила пожар в нескольких километрах от деревни.

«В целом сил и средств для тушения лесных пожаров достаточно. Спасатели полностью укомплектованы необходимым оборудованием», - подчеркнул Антон Колодин.

Отметим, что за прошедший работники «Ямалспаса» ликвидировал в районе шесть возгораний.