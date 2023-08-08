На Ямале сократилась площадь лесных пожаров

Фото предоставлено КП

На Ямале стабилизируется ситуация с лесными пожарами. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, сейчас количество пожаров снизилось с 22 до 19, а площадь возгораний уменьшилась на 600 гектаров.

Все ведомства, задействованные в тушении лесных пожаров, переведены в усиленный режим работы. Но, чтобы не дать пламени распространиться вновь, к ямальцам подоспела помощь.

Так, из Тюменской области приехала группировка в составе 21 пожарного, а в составе группы из Иркутска насчитывается 53 человека - они работают на территории Надымского района. А в Приуральском и Шурышкарском районах борьбу с огнем ведут 50 десантников из лесопожарного центра Архангельской области.

- Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет, - подчеркнули в департаменте.