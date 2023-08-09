Пожары на Ямале: последние новости на 9 августа 2023 года

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На Ямале продолжают бороться с лесными пожарами, но пока ситуация складывается не в пользу людей. Согласно данным, предоставленным региональным департаментом природных ресурсов и экологии, на утро 8 августа огонь охватил 3 089 гектаров. Таким образом, за сутки пламя распространилось более чем на 500 гектаров.

В связи с этим региональное правительство приняло решение ввести режим ЧС. Это значит, что все органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Наиболее сложная обстановка сейчас в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах. Там для борьбы с огнем задействованы более 400 человек: сотрудники ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала» и аэромобильная группировка МЧС.

Также в ликвидации пожаров участвуют три вертолета МИ-8 с водосливными устройствами и самолет-амфибия Бе-200.

Прибыли на помощь и спасатели из других регионов. Например, из Тюменской области приехала группировка в составе 21 пожарного, на подмогу из Иркутска прибыли 53 человека, а и Архангельской области - 50 десантников лесопожарного центра.

В итоге, благодаря слаженным действиям спасателей, к вечеру пламя немного поутихло: количество пожаров снизилось с 22 до 19, а площадь возгораний уменьшилась на 600 гектаров. Но расслабляться пока рано! Согласно прогнозу ЧС на 9 августа, подготовленным МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания, причем не в конкретных муниципалитетах, а сразу во всех.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 275 возгораний на площади 11 143,58 гектара.

Что касается местных жителей, для них сохраняются ограничения на въезд и пребывание в лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов. Находиться там могут лишь сотрудники определенных организаций.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).