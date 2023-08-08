В Надыме пьяный водитель снес забор, удирая от полицейских

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Надымские автоинспекторы задержали 31-летнего пьяного водителя. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, мужчина не хотел так просто сдаваться правоохранителям, поэтому на городских улицах разыгралась нешуточная погоня.

- Водитель автомобиля «Mitsubishi» проехал на запрещающий сигнал светофора, проигнорировал сигнал автоинспекторов об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться, - рассказали в ведомстве.

Включив проблесковые маячки, полицейские ринулись вслед за нарушителем, продолжая требовать, чтобы он остановился, но у мужчины были свои планы. Он продолжал крутить руль и жать педаль, при этом двигаясь на высокой скорости.

В какой-то момент нарушитель не справился с управлением и въехал в забор на перекрестке улиц И. Шаповалова - Ямальская. Не медля ни секунды, инспекторы схватили северянина и препроводили в патрульный автомобиль.

Там правоохранители проверили документы ямальцы и провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат составил 0,892 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Сейчас в отношении нарушителя составлено шесть административных материалов, в том числе за невыполнение законного требования сотрудников полиции.