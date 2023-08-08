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НовостиНедвижимость8 августа 2023 12:01

В Муравленко капитально отремонтируют семь многоэтажек

Сразу семь многоэтажек отремонтируют в Муравленко
Марина Прохорова
Фото: Елена Молдован, соцсети

Фото: Елена Молдован, соцсети

Власти Муравленко уделяют большое внимание капремонту многоэтажек. По словам главы города Елены Молдован, за прошедшие пять лет в порядок привели 46 домов, а в этом году их станет на семь больше.

Строители ремонтируют фасады и крыши, в двух домах обновят инженерные сети: отопление, водоснабжение и водоотведение.

Работы на пяти объектах завершатся уже в августе, срок сдачи двух оставшихся - сентябрь.

- Важно, чтобы все было исполнено качественно и в срок, без повреждения и затопления имущества жителей. Подрядчики квалифицированные, уже есть положительный опыт сотрудничества с ними. Тем не менее специалисты управления коммунального заказа регулярно контролируют качество работ, - сказала Елена Молдован.