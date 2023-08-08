Фото: администрация Пуровского района

В двух отдаленных селах Пуровского района впервые построят новые дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, в Халясавэе капитально отремонтируют участок по улице Центральная - 516 метров. До конца сентября рабочие планируют уложить 488 дорожных плит и обустроить пешеходную зону.

А в Самбурге преобразится улица Вануйто - работы здесь выполнены на 50%. Завершить капремонт подрядчик планирует до конца сентября. Для этого ему надо уложить 347 плит, тротуарную плитку, бордюрный камень и установить водоотводные лотки.

Фото: администрация Пуровского района

Кипят работы и в Тарко-Сале. Там ремонтируют улицы Мезенцева, Промышленная, проезды в микрорайоне Геолог и не только.