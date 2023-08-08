В Харпе преобразится улица Дзержинского

Фото: администрация Лабытнанги

В Харпе завершается ремонт дороги по улице Дзержинского. Как сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги, рабочие привели в порядок участок протяженностью 1,3 километра и шириной 8 метров.

Помимо нового дорожного полотна здесь появятся тротуар с велодорожкой, освещение, парковки и зеленая зона.

Фото: администрация Лабытнанги

- На участке трудятся порядка двух десятков человек, есть техника, материал также в наличии. Работаем в соответствии с графиком, до полного завершения осталось 15%, - говорит представитель подрядной организации Андрей Картошкин.

Всего в этом году в Харпе обновят три километра дорог из шестнадцати существующих. Это участки от администрации до железнодорожного вокзала и в квартале Северной - от школы и до перекрестка дороги администрация - железнодорожный вокзал.