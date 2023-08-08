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НовостиОбщество8 августа 2023 10:24

В Надыме стало больше на одну спортивно-игровую площадку

У жителей Надыма появилась еще одна спортивно-игровая площадка
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

Для жителей Надыма стала доступна еще одна спортивно-игровая площадка. Как пояснили в администрации муниципалитета, речь идет о территории во дворе школы №3, открытой после ремонта.

- Спортивно-игровая площадка открыта для всех жителей микрорайона. Весной там оборудовали отдельный вход. Он позволяет оставлять территорию открытой для посетителей, при этом не нарушая требований по антитеррористической защищенности школы, - прокомментировали в ведомстве.

Сама площадка современная и комфортная: покрытие выполнено из резиновой крошки, на него нанесена разметка для игр в баскетбол и волейбол, ограждение сделано из металлической сетки, установлены ворота для мини-футбола и видеонаблюдение.

Теперь жители микрорайона с удовольствием играют здесь по вечерам в футбол.

Отметим, что такое использование площадки - реализация регионального проекта «Открытый стадион». Вполне возможно, что в дальнейшем похожие объекты появятся и в других микрорайонах города.