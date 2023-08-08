Команда «Транснефть – Сибири» приняла участие в соревнованиях на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть»

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Команда «Транснефть – Сибири» приняла участие в конкурсе на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть» и заняла второе место. Всероссийский этап прошел на стадионе МЧС России в городе Санкт-Петербурге. Он был приурочен к 30-летию компании.

Состязания состояли из четырех этапов: стометровая полоса с препятствиями в личном и в командном зачетах, пожарная эстафета, боевое развертывание от пожарного автомобиля и проверка теоретической подготовки членов ДПД на знание требований пожарной безопасности. Результаты оценивали компетентные судьи – представители компании и сотрудники МЧС России.

Александр Свитюк из Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов возглавил личный зачет в преодолении стометровой полосы с препятствиями. Он установил абсолютный рекорд по времени прохождения состязания за всю историю проведения соревнований.

– Все дружины – мощные, крепкие духом. Здесь собрались лучшие спортсмены, – заявил Свитюк.

В этом же состязании в общекомандном зачете пожарная дружина заняла второе место, как и в пожарной эстафете. По итогам всех соревнований команда АО «Транснефть – Сибирь» вошла в тройку сильнейших расчетов ДПД, уступив первенство коллегам из АО «Транснефть – Западная Сибирь». Третье место – у команды из АО «Транснефть – Север».

– Состязания показали сплоченность команды, готовность слаженно работать в нештатных ситуациях. Наши спортсмены обладают всеми знаниями и навыками, чтобы отразить удар стихии и обеспечить пожарную безопасность объектов компании, – отметил начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Башаровский.