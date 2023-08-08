В Муравленко рецидивист вынес из чужой квартиры телефон и телевизор

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Ноябрьские полицейские раскрыли квартирную кражу. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, жертвой вора стала местная жительница. Поняв, что ее обокрали, женщина обратилась с заявлением в полицию.

- Ноябрянка пояснила, что неизвестное лицо, находясь в ее квартире, тайно похитило мобильный телефон и телевизор на общую сумму 33 тысячи рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленника задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый горожанин 1988 года рождения.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».