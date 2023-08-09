На Ямал 9 августа 2023 года придут дожди и похолодание

Погода на Ямале на 9 августа Фото: Вера Зенина

В среду, 9 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и кратковременный дождь, по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, при натекании облачности до +17. Днем +15…+20 градусов, местами до +25.

В Салехарде: облачно и небольшой дождь. Температура ночью +12 градусов, днем +20. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: