Строящееся здание хирургического корпуса Новоуренгойской ЦГБ готово на 60%

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Новом Уренгое продолжают возводить здание хирургического корпуса. Как сообщили в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики, оно готово уже на 60%.

- На объекте продолжаются работы по благоустройству, специалисты занимаются устройством наружных и внутренних сетей, фасад здания готов на 35%, - прокомментировали в ведомстве.

Согласно проекту, перед главным входом в корпус обустроят прогулочную зону с площадками для отдыха, озеленят газоны, установят наружное освещение и ограждение.

Кроме того, рядом с больницей построят контрольно-пропускной пункт, кислородную станцию, дизельгенераторную установку, подземные емкости для сбора поверхностных вод, мусорную площадку, а также парковку для маломобильных групп населения, посетителей и сотрудников.

Современное восьмиэтажное здание рассчитано на одновременное пребывание 175 пациентов.