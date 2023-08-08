В Салехарде юные кадеты встретятся с участниками СВО и научатся владеть оружием

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовали военно-патриотические сборы «Обдорская застава». Как сообщили в городской администрации, мероприятие продлится неделю, а участие в нем принимают кадеты казачьих классов - 29 мальчиков и девочек

Ребята будут тренировать физические навыки в полевых условиях, научатся дисциплине, встретятся с участниками СВО и овладеют оружием. Также в программе запланированы викторины, экскурсии и субботники.

- Круто, мы пообщаемся с настоящими военными. Я настроена им соответствовать. Буду выполнять все на «пять», - пообещала кадет Полина Тользина.

Уже сегодня кадеты посетят музеи МЧС и новейшей истории, стойбище «Минлей» и примут участие в «генеральной уборке» Салехарда.

- Пусть каждый из вас обретет новые знания, смелость и друзей. Стремитесь к достижению новых высот. У вас все получится, - напутствовал юных кадетов глава города Алексей Титовский.