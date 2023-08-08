Житель Ноябрьска сделал из своего гаража склад для хранения наркотиков

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В Ноябрьске осудят 36-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, злоумышленника задержали в июне 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- При обыске в его гараже обнаружено запрещенное вещество в крупном размере, предназначенное для реализации наркозависимым лицам, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрянин обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).