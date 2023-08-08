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НовостиАвто8 августа 2023 6:53

В Тазовском изменился маршрут движения автобуса №4

В Тазовском автобус №4 поехал по другому маршруту
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском изменился маршрут движения автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- В связи с ремонтом дороги в микрорайоне Маргулова изменился маршрут движение автобуса №4, - прокомментировали в ведомстве.

На время работ, которые продлятся до 30 сентября, транспорт будет ездить по следующему маршруту: Речпорт - Дом творчества - Корт - улица Колхозная - здание бывшего детского сада «Эдейко» - микрорайон Маргулова 1 - Школа-интернат - ТГЭ.

Водителям стоит быть внимательными при планировании поездки.