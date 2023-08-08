В Надымском районе пожарный жестоко расправился коллегой в здании депо

Фото предоставлено КП

В Надыме вынесли приговор в отношении пожарного, убившего своего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Произошло преступление в апреле текущего года на территории вагон-городка Сандибинского месторождения, а причиной его стала ссора между мужчинами.

- Установлено, что между мужчинами, находящимися в здании пожарного депо, возникла ссора, переросшая в драку. Задумав удить обидчика, подсудимый нанес ему множество ударов ножом в голову, шею, грудь и живот. Потерпевший скончался на месте от полученных травм, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд, учитывая позицию прокурора, признал надымчанина виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, мужчина обязан выплатить родственнику погибшего моральную компенсацию в 500 тысяч рублей.