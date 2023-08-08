На улицах Надыма начали укладывать асфальт с местного завода

Фото: администрация Надымского района

В Надыме приступил к работа асфальтовый завод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

- Цель одна - ускорить и улучшить качество дорожных работ, производить свой асфальт, который можно использовать здесь и сейчас, - сказал глава района Дмитрий Жаромских.

Кроме того, специально для завода была куплена техника, необходимая для укладки асфальта: два автогрейдера, бульдозер, седельный тягач, экскаватор-погрузчик и прицеп.

Фото: администрация Надымского района

Приготовленные смеси уже пошли в дело: рабочие использовали их при ямочном ремонте на улице Зверева, а еще они уложили первый слой дорожного полотна на проезде за зданием администрации.

Также местный асфальт будет использован при ремонте внутриквартальных проездов - вдоль дома №17 по улице Полярная и во дворе домов №9 и №10 домов по улице Топчева.