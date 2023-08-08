Самолет-амфибия Бе-200 сбросил на горящие надымские леса более 125 тонн воды

Фото: администрация Надымского района

Самолет-амфибия Бе-200, прибывший на Ямал из Красноярка, отработал первый день на тушении пожаров в Надымском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, он совершил 14 сбросов воды объемом 126 тонн.

- Забор воды осуществлялся с акватории Обской губы, - отметили в ведомстве.

Напоминаем, что вчера, 7 августа, в регионе полыхали более двух с половиной тысяч гектаров леса и тундры. Все очаги находились в труднодоступной местности.

Также в районе работает наземная группировка из числа сотрудников МЧС, специалистов «Ямалспаса», тюменского десанта и дополнительные силы из Иркутска.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют улучшение пожарной ситуации, но авиация МЧС будет продолжать работать на территории округа для предотвращения угрозы распространения огня.