Фото: Иван Сакал, соцсети

В Аксарке завершаются работы по восстановлению теплосетей, затянувшиеся из-за природных факторов. Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

- Причиной сложной ситуации стал подмыв почвы талыми водами, произошедший в мае, и обрушение склонов оврага, расположенного вдоль улицы Зеленая, где пересекаются магистральные сети и сети газоснабжения, - сказал управленец.

В итоге все это привело к смещению участка подземного стального газопровода высокого давления, нарушению системы его электрохимической защиты и, как следствие, котельная №2 осталась без топлива.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Для исправления ситуации резервный фонда правительства Ямала выделил средства, благодаря которым были проведены аварийно-восстановительные работы по укреплению склона между улицами Тундровая и Зеленая и уложены водопропускные трубы большого диаметра.

В настоящее время заканчиваются работы на поврежденных участках теплосетей с устройством эстакады. Завершить все работы планируется до начала отопительного сезона.