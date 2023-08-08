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НовостиНедвижимость8 августа 2023 2:30

В Ноябрьске здание школы искусств имени П.И. Чайковского украсили подсветкой

На здании школы искусств имени П.И. Чайковского в Ноябрьске установили подсветку
Марина Прохорова
Фото: Алексей Романов, соцсети

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске продолжает преображаться школа искусств имени П.И. Чайковского, расположенная на проспекте Мира, 80а. Как отметил глава города Алексей Романов, теперь ее корпус буквально засиял.

В 2021 году рабочие выполнили капитальный ремонт фасада и крыши здания, а этим летом они привели в порядок крыльцо, пандус, сделали архитектурную подсветку и повесили новую вывеску.

- Уверен, такую школу детям будет посещать гораздо приятнее. А на проспекте Мира стало ярче, - подчеркнул управленец.

В обновленном здании дети будут заниматься хореографией, вокалом и художественно-эстетическим развитием.