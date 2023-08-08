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Пожары в Надымском районе тушат более ста человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- На территории Надымского района действуют шесть природных пожаров. В тушении задействовано более стачеловек: личный состав «Ямалспаса», аэромобильная группировка МЧС, пожарный десант из Тюмени, дополнительные силы из Иркутска - 53 человека, - сказал управленец вечером 7 августа.

Спасатели используют вертолетную технику, патрульный самолет и самолет-амфибию МЧС России.

Кстати, согласно данным регионального Роспотребнадзора, результаты исследования воздуха в Надыме показали отсутствие превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.