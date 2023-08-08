Пожары на Ямале: последние новости на 8 августа 2023 года

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Ямальские пожарные продолжают бороться с лесными возгораниями. За прошедшие сутки ситуация в округе значительно ухудшилась: если 6 августа в округе горели 1 578,1 гектара, то 7 августа площадь, охваченная огнем, возросла до 2 576 гектаров - 27 очагов возгорания.

Наиболее опасная обстановка царит в Надымском районе, из-за этого местные власти вели его его территории режим ЧС. Сейчас в муниципалитете зарегистрировано восемь пожаров площадью более 1 400 гектаров.

В борьбе с огнем участвуют 95 человек: личный состав «Ямалспас», «Леса Ямала», представители ТЭКа и аэромобильная группировка МЧС. Помимо автоцистерн с водой спасатели используют вертолетную технику и патрульный самолет. Кроме того, сегодня на тушение должен быть вылететь самолет-амфибия Бе-200, прибывший в региона из Красноярска.

По словам главы Надымского района Дмитрия Жаромских, угрозы населению и производственным объектам нет.

Кстати, сейчас в муниципалитет работает телефон доверия: 8(3499) 53-62-47. Его специалисты принимают обращения граждан по вопросам задымления, разъясняют складывающуюся обстановку и рассказывают о принимаемых мерах.

Бушующие на Ямале природные пожары никак не сказались на качестве воздуха. Об этом говорят исследования, проведенные сотрудниками местного Роспотребнадзора.

- В связи с появлением запаха дыма были проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ, характерных для такого горения: окись углерода, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид и углерод (сажа). В итоге, по состоянию 7 августа, превышения загрязняющих веществ не установлено, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что пожароопасный сезон в округе действует до 1 октября, а особый противопожарный режим - до 1 сентября. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 8 августа, подготовленным МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания, причем не в конкретных муниципалитетах, а сразу во всех.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 258 возгораний на площади 9 347,28 гектара.

Добавим, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).