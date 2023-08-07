Фото: администрация Губкинского

Скоро в Губкинском появится военизированная полоса препятствий. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, обустраивают ее на территории парка культуры и отдыха «Юбилейный» в рамках проекта «Ямал-Родине».

- Подрядчик приступил к оборудованию строевого плаца, инженерно-саперных сооружений и военизированной полосы препятствий. На площадке будут проводиться занятия по начальной военной подготовке, а также спортивные и патриотические мероприятия, - прокомментировали в мэрии.

Уже закуплено специальное снаряжение: охолощенные автоматы Калашникова, учебно-имитационные шумовые гранаты и патроны.

Напоминаем, что все желающие могут пройти в городе курсы начальной военной подготовки. Записаться можно сайте «Северяне. Жизнь героя».