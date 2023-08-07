Россиян приглашают отдохнуть на Ямал и в другие регионы русской Арктики

Фото: Юлия Шекенова

В России продолжает активно развиваться внутренний туризм. И теперь ее жители все чаще выбирают для отдыха и путешествий необычные направления, одно из них, по данным МТС Travel - Арктика или как еще называют - Заполярье.

В эту область, расположенную выше северного полярного круга (66° северной широты), входят частично или полностью девять регионов: Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, республики Саха, Коми и Карелия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В подборке сервиса бронирования отелей МТС Travel рассказали про самые популярные направления для поездки в Арктику летом, а также посчитали, сколько обойдется проживание в таком путешествии.

Ненецкий автономный округ

Туристам, выбравшим эту местность, будет удобней всего сначала добраться до столицы региона - Нарьян-Мара, где снег лежит до июля, а оленей здесь живёт в три раза больше, чем людей.

В старых поселениях округа можно увидеть шаманские обряды, порыбачить, нырнуть в самые северные в Европе горячие источники Пым-Ва-Шор, сплавиться по реке Белой и посетить на вертолете традиционную стоянку ненцев на острове Колгуев.

Большинство туристических объектов удалены от Нарьян-Мара, поэтому ночевать там чаще всего приходится в охотничьих домиках или палатках, но в некоторых поселках есть гостиницы.

В августе сутки комфортного размещения обойдутся россиянам примерно 5 500 рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Крупные аэропорты Ямала находятся в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме и Ноябрьске.

Летом в регионе проводят экспедиции в тундру и на стойбища оленеводов. Туристы смогут побывать в чуме, попробовать строганину, травяной чай и сладости из местных ягод, погладить оленей и порыбачить.

Из Салехарда организуют экскурсии на вездеходах в природный парк «Ингилор». Здесь посетителям предлагают посмотреть водопады, питомник овцебыков и ледник. Также в парке можно сплавиться по реке или подняться на гору Нырдвомен-Из.

Еще один маршрут из Салехарда - в этнокомплекс «Горнокнязевск». Там туристы могут сделать амулеты, примерить верхнюю одежду чукчей и принять участие в шаманском обряде.

Цены на проживание этих городах колеблются в среднем от 3 500 до 5 800 рублей в сутки.

Красноярский край

Аэропорты арктической части региона располагаются в Игарке и Хатанге, но, добравшись до этих мест, туристам предстоит преодолеть еще немало километров.

Так, заполярные территории Красноярского края - это, в первую очередь, таймырские заповедники и плато Путорана, российская «точка недоступности», попасть куда можно только на лодке, а в отдельные точки и вовсе на вертолете. Посещают их организованными группами по заявке.

Гостиницы здесь расположены только в Норильске, Хатанге и Диксоне. Проживание в них этим летом стоит в среднем 6 300 рублей за сутки.

Архангельская область

Любителям приключений стоит отправиться в заповедник «Русская Арктика», расположенный на архипелагах Франца-Иосифа и Новая Земля. На последнем, кстати, находится аэропорт Рогачево, через который как раз и можно добраться до этих земель.

Для посещения необходим пропуск, оформляется он на сайте национального парка. В заповеднике обитают белые медведи, нарвалы, северные олени и песцы, а почти вся земля покрыта нетающим льдом.

В этом же регионе расположены Соловецкие острова - архипелаг с монастырем XV века и древними святилищами, а также множеством природных и археологических памятников. На его территории есть гостиницы и гостевые дома, а также собственный аэропорт «Соловки».

В музее «Малые Корелы», находящемся в 25 километрах от Архангельска, представлены примеры деревянного зодчества и традиционного искусства народов Севера с XVI по XVIII века. Рядом есть одноименный туристический комплекс.

В Архангельске этим летом можно найти варианты размещения в среднем за 3 100 рублей за ночь.

Мурманская область

Мурманск является самым крупным городом России за полярным кругом, поэтому там есть большой аэропорт и железнодорожный вокзал. В целом Мурманская область - это хорошо освоенный регион, где можно найти гостиницу или глэмпинг. В августе проживание в городе обойдется в среднем в 4 200 рублей за сутки.

По Мурманской области проводят ознакомительные туры, в которые входит посещение разных локаций, знакомство с природой, бытом оленеводов и хибинскими горами. Это может быть поездка на вездеходах по окрестностям Апатит или недельный пеший маршрут по Кольскому полуострову.

Одна из знаменитых локаций Мурманской области - поселок Териберка. Туристов туда привлекают киты, пляж «драконьих яиц» с круглыми камнями, Батарейский водопад и кладбище рыболовных судов - вечная стоянка списанных рыболовных кораблей. Кроме того, каждый июль в поселке проводят музыкально-гастрономический фестиваль «Териберка».

Гостевые дома на это время лучше бронировать заранее - можно запланировать поездку в следующем летнем сезоне.

Также из Мурманска можно отправиться в Кандалакшу и посетить заповедник, где водятся бурые медведи, росомахи, северные олени и горностаи, но перед этим надо не забыть оформить пропуск. А еще в первой половине лета в Кандалакше проходит несколько крупных мероприятий: фестиваль исторической реконструкции «Гандвик», морская регата «Паруса Кандалакши» и День рыбака.

Цены на объекты размещения в Мурманской области в среднем составляют 5 600 рублей в сутки.

Еще в Мурманской области можно получить «Паспорт Полярника» - документ, подтверждающий пересечение полярного круга. В нем путешественнику ставят специальные штампы за посещение некоторых локаций региона.

Чукотский автономный округ

Добраться сюда можно, купив авиабилеты до Анадыря или Певека, а также до Билибино с пересадкой в Магадане.

Экспедиции по Чукотке проводят на джипах, вездеходах, квадроциклах, лодках, вертолетах и даже оленях. Но туристам нужно учитывать, что на Чукотке никогда нельзя гарантировать хорошей или даже приемлемой погоды, которая позволит вылететь или выехать в нужном направлении в любой момент.

Среди местных развлечений - купание в Кукуньских термоминеральных источниках, посещение песцовой фермы в Лорино, лежанки моржей в бухте Кенискун и поездка на крайнюю материковую восточную точку России - мыс Дежнева.

Гостиницы есть во всех райцентрах и многих крупных поселках.