Надымские автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем

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Накануне надымском автоинспектором пришлось преследовать нетрезвого водителя. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, это оказалось не первое нарушение мужчины.

- Сотрудники ГИБДД остановили иномарку под управлением водителя 1981 года рождения, у которого имелись явные признаки опьянения. Результат освидетельствования составил 0,593 мг/л в выдыхаемом воздухе, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе проверки полицейские установили, что ранее северянин уже привлекался к административной ответственности пьяное вожlение.

Сейчас по данному факту ведется проверка в рамках уголовного кодекса РФ.