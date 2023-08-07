В Новоуренгойской ЦГБ приступил к работе нейрохирург с большим стажем

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ появился новый нейрохирург. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, Иван Говорухин имеет большой стаж: два года он проработал в областной больнице Кургана и почти десять - в отделении нейрохирургии тюменской ОКБ №2.

- Теперь в активе врача - умение мгновенно реагировать на нестандартные ситуации и исключительная выносливость. Однажды его дежурная смена длилась 39 часов без перерыва на сон, - рассказали в больнице.

Кстати, Иван Сергеевич - доктор-универсал: оперирует аномалии развития сосудов и опухоли головного мозга, травмы и патологии спинного мозга.

В НЦГБ хирург выполнил уже три разноплановые операции и успел высоко оценить оснащенность оперблока и мастерство коллег.

Впечатления от переезда в Новый Уренгой у доктора только приятные. Город встретил его несвойственной северу жаркой погодой, а коллектив - доброжелательно.