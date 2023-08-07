На центральном пункте пожарной связи Ноябрьска завелся хамелеон по кличке Коза

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске на центральном пункте пожарной связи завелся необычный питомец - хамелеон по кличке Коза. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, молодая ящерка принадлежит одному из работников пожарно-спасательного гарнизона. Пока он находится в отпуске, отзывчивые коллеги с удовольствием согласились приглядеть за животным.

Живет Коза в просторном террариуме, где для нее созданы все условия - есть тепло и нет сквозняков.

Фото: МЧС России по ЯНАО

- Необычный внешний вид и удивительные повадки редкого существа приковывают взгляд, редко кто проходит мимо стеклянного домика, не остановившись. Это своего рода психологическая разгрузка, медитация. Понаблюдаешь за живым существом, поговоришь, улыбнешься, зарядишься позитивной энергией и с новыми силами берешься за работу, - признаются девушки-сотрудницы пункта связи.

Экзотическое животное сразу завоевало внимание окружающих и стало всеобщим любимцем.