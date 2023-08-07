Ямальцы стали чаще разводиться и реже жениться

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Жители Ямала стали чаще разводиться и реже жениться. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.

Так, показатель количества разводов с января по май 2022 года - 5,3 на тысячу человек, а в 2023 году за такой же период - 6,0. Всего в текущем году за указанный промежуток времени зарегистрировано 1 267 разводов, в прошлом - 1 121.

Что касается более радостного события - свадеб, то за первые пять месяцев 2022 года создать семью решилась 1 361 пара, а в текущем - 1 298. Таким образом, показатель браков составляет 6,4 и 6,1 на тысячу человек соответственно.

Также федеральная служба государственной статистики опубликовала и данные по рождаемости: с января по в 2022 году на свет появилось 2 814 малышей, а в 2023 за это же время - 2 732.