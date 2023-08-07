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НовостиОбщество7 августа 2023 8:50

Бушующие на Ямале пожары никак не сказались на качестве воздуха

Роспотребнадзор Ямала не обнаружил вредных веществ в воздухе из-за пожаров
Марина Прохорова
Роспотребнадзор проверил качество воздуха на Ямале

Роспотребнадзор проверил качество воздуха на Ямале

Фото: Вера Зенина

Бушующие на Ямале природные пожары никак не сказались на качестве воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- В связи с появлением запаха дыма были проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ, характерных для такого горения: окись углерода, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид и углерод (сажа). В итоге, по состоянию 7 августа, превышения загрязняющих веществ не установлено, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что на сегодняшнее утро в регионе горят более двух с половиной тысяч гектаров территории, а в Надымском районе даже введен режим ЧС.