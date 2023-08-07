Бушующие на Ямале пожары никак не сказались на качестве воздуха

Роспотребнадзор проверил качество воздуха на Ямале Фото: Вера Зенина

Бушующие на Ямале природные пожары никак не сказались на качестве воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- В связи с появлением запаха дыма были проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ, характерных для такого горения: окись углерода, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид и углерод (сажа). В итоге, по состоянию 7 августа, превышения загрязняющих веществ не установлено, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что на сегодняшнее утро в регионе горят более двух с половиной тысяч гектаров территории, а в Надымском районе даже введен режим ЧС.