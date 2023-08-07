На трассе между Сургутом и Салехардом погиб водитель легковушки

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, трагическое ДТП произошло сегодняшним утром на 686 километре автодороги Сургут - Салехард.

- Около 10.20 утра водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина скончался на месте еще до приезде медиков, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Напоминаем, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 ДТП, а с начала года 2 979, в которых 18 человек погибли и 160 получили травмы, в тои числе 21 ребенок.